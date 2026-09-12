Café Parents au Centre Social de Figeac Figeac
mercredi 23 septembre 2026 · Figeac
Informations pratiques
Figeac
Café Parents au Centre Social de Figeac
centre social place vival Figeac Lot
Tarif : – – EUR
Gratuit
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-09-23 14:00:00
fin : 2026-09-23 15:00:00
Date(s) :
2026-09-23
Des Cafés des parents seront organisés au Centre Social et de Prévention, à partir du mercredi 23 septembre 2026, à 14h, à 16h, pendant l’accompagnement à la scolarité.
Des Cafés des parents seront organisés au Centre Social et de Prévention, à partir du mercredi 23 septembre 2026, à 14h, à 16h, pendant l’accompagnement à la scolarité.
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centre social place vival Figeac 46100 Lot Occitanie +33 5 65 50 05 01
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English :
Parent Cafés will be held at the Social and Prevention Center, %E0 starting Wednesday, September 23, 2026, %E0 at 2:00 p.m. and %E0 at 4:00 p.m., during the school support program.
L’événement Café Parents au Centre Social de Figeac Figeac a été mis à jour le 2026-09-02 par OT Figeac
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