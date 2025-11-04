Café Parents Débat sur le harcèlement scolaire Alixan

Café Parents Débat sur le harcèlement scolaire

salle polyvalante Alixan Drôme

Début : 2025-11-04 18:30:00

Le groupe scolaire d’Alixan organise un café Parents dans le cadre de la Semaine de Lutte contre le harcèlement l’actuel sujet du harcèlement y sera abordé et commenté.

salle polyvalante Alixan 26300 Drôme Auvergne-Rhône-Alpes +33 4 75 47 02 62 accueil@mairiealixan.fr

English :

The Alixan school group is organizing a Parents’ Café as part of the Semaine de Lutte contre le harcèlement (Anti-Harassment Week): the current topic of harassment will be discussed and commented on.

German :

Die Schulgruppe in Alixan veranstaltet im Rahmen der Anti-Mobbing-Woche ein Elterncafé: Das aktuelle Thema Mobbing wird besprochen und kommentiert.

Italiano :

Il gruppo scolastico di Alixan sta organizzando un Parents’ Café nell’ambito della Settimana contro le molestie, durante il quale verrà discusso e commentato il tema attuale delle molestie.

Espanol :

El grupo escolar Alixan organiza un Café de Padres en el marco de la Semana contra el Acoso, durante el cual se debatirá y comentará la problemática actual del acoso.

