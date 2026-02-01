Café parents et adolescents centre social Lucie Aubrac Saint-Dié-des-Vosges
Café parents et adolescents centre social Lucie Aubrac Saint-Dié-des-Vosges mercredi 18 février 2026.
Café parents et adolescents
centre social Lucie Aubrac 10 Place Allende Saint-Dié-des-Vosges Vosges
Tarif : – – EUR
0
Gratuit
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : Mercredi Mercredi 2026-02-18 14:00:00
fin : 2026-02-18 15:00:00
Date(s) :
2026-02-18 2026-03-06 2026-03-11
Dans le cadre du Mois de l’Egalité, le Centre Social Lucie Aubrac organisé un café pour les parents et les adolescents sur divers thèmes égalité filles-garçons, les stéréotypes et la place des femmes dans notre société.
Inscription obligatoire.Tout public
centre social Lucie Aubrac 10 Place Allende Saint-Dié-des-Vosges 88100 Vosges Grand Est +33 3 29 55 02 53 elodie.sacherer.pro@gmail.com
As part of Equality Month, the Centre Social Lucie Aubrac organizes a café for parents and teenagers on various themes: equality between boys and girls, stereotypes and the place of women in our society.
Registration required.
L’événement Café parents et adolescents Saint-Dié-des-Vosges a été mis à jour le 2026-02-12 par OT SAINT DIE DES VOSGES