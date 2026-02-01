Café parents et adolescents centre social Lucie Aubrac Saint-Dié-des-Vosges

Café parents et adolescents

centre social Lucie Aubrac 10 Place Allende Saint-Dié-des-Vosges Vosges

Gratuit

Début : Mercredi Mercredi 2026-02-18 14:00:00

fin : 2026-02-18 15:00:00

2026-02-18 2026-03-06 2026-03-11

Dans le cadre du Mois de l’Egalité, le Centre Social Lucie Aubrac organisé un café pour les parents et les adolescents sur divers thèmes égalité filles-garçons, les stéréotypes et la place des femmes dans notre société.

Inscription obligatoire.Tout public

+33 3 29 55 02 53 elodie.sacherer.pro@gmail.com

English :

As part of Equality Month, the Centre Social Lucie Aubrac organizes a café for parents and teenagers on various themes: equality between boys and girls, stereotypes and the place of women in our society.

Registration required.

