Café-Parents : les émotions, et si on en parlait ? Médiathèque municipale Cognin

Sur inscription, nombre de places limitées

Début : 2025-10-04T09:30:00 – 2025-10-04T11:30:00

Fin : 2025-10-04T09:30:00 – 2025-10-04T11:30:00

Atelier parentalité : Comprendre et accompagner les émotions des enfants

En cette rentrée, profitez d’un moment convivial autour d’un café avec une éducatrice de jeunes enfants.

Cet atelier vous propose de décrypter les émotions de vos enfants afin de mieux les comprendre et de les accompagner au quotidien.

Des conseils pratiques, des échanges et des astuces pour apprendre à vos enfants à gérer leurs émotions dans un cadre bienveillant.

Un rendez-vous convivial et gratuit, ouvert à tous les parents souhaitant soutenir le développement émotionnel de leurs enfants.

Médiathèque municipale Centre commercial de l'Epine 73160 Cognin

@Médiathèque de Cognin