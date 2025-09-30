Café-parents Pacte smartphone Centre Socioculturel Lesneven

Centre Socioculturel 2, rue des déportés Lesneven

Début : 2025-09-30 20:00:00

fin : 2025-09-30 21:30:00

2025-09-30

Dans le cadre de la semaine de la parentalité « débrancher pour mieux se connecter » la CLCL et son réseau parentalité vous invitent à échanger, comprendre, tester et… partager des clés simples pour assurer un usage sain et équilibré du numérique à la maison.

Et si j’attendais le lycée pour donner un smartphone à mon enfant ?

Le collectif Pacte Smartphone réunit des parents mobilisés pour faire reculer l’âge du 1er smartphone.

Venez découvrir ce collectif et partager vos difficultés ou alternatives en compagnie de Tiffany Vaz, mère de deux enfants et d’Axelle Abolivier, référente familles au centre socio intercommunal.

