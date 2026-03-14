Café parents Trouver l’équilibre entre vie pro et vie de famille Crèche Saint-Pierre-d’Aurillac

Café parents Trouver l’équilibre entre vie pro et vie de famille

Crèche 3 Rue des Coopératives Saint-Pierre-d’Aurillac Gironde

Tarif : – – EUR

Gratuit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-03-20

fin : 2026-03-20

Date(s) :

2026-03-20

Venez profiter de la Semaine de la Petite Enfance avec un programme plein d’activités du 16 au 22 mars 2026. Le Relais Petite Enfance du Réolais en Sud Gironde et ses partenaires vous invitent à partager une semaine riche en découvertes, en échanges et en moments privilégiés avec vos enfants. Vendredi 20 mars de 8 h à 10 h 30 à al crèche de Saint Pierre d’Aurillac, venez discuter avec d’autres parentes autour du thème Trouver l’équilibre entre vie pro et vie de famille . Sur réservation. .

Crèche 3 Rue des Coopératives Saint-Pierre-d’Aurillac 33490 Gironde Nouvelle-Aquitaine +33 5 56 63 84 19 contact@reolaisensudgironde.fr

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English : Café parents Trouver l’équilibre entre vie pro et vie de famille

L’événement Café parents Trouver l’équilibre entre vie pro et vie de famille Saint-Pierre-d’Aurillac a été mis à jour le 2026-03-11 par OT de l’Entre-deux-Mers