Café parents Wasselonne
Café parents Wasselonne jeudi 6 novembre 2025.
Café parents
2 rue Romantica Wasselonne Bas-Rhin
Début : Jeudi 2025-11-06 19:00:00
fin : 2025-11-06 21:00:00
2025-11-06
Café parents « comment prévenir et traiter le burn out parental ».
Gratuit et sans inscription. .
2 rue Romantica Wasselonne 67310 Bas-Rhin Grand Est +33 3 88 87 05 59 wasselonne@agf67.fr
L’événement Café parents Wasselonne a été mis à jour le 2025-09-15 par Office de tourisme Intercommunal Mossig et Vignoble