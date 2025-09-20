Café Parkinson Nogent-le-Rotrou
Café Parkinson Nogent-le-Rotrou samedi 20 septembre 2025.
Café Parkinson
24 Rue de la Herse Nogent-le-Rotrou Eure-et-Loir
Partagez un café autour d’une discussion sur la maladie de Parkinson.
Samedi 20 septembre de 16h à 18h.
Association France Parkinson.
24 Rue de la Herse Nogent-le-Rotrou 28400 Eure-et-Loir Centre-Val de Loire +33 2 37 49 70 90
English :
Share a coffee and discuss Parkinson’s disease.
Saturday, September 20 from 4pm to 6pm.
Association France Parkinson.
German :
Genießen Sie eine Tasse Kaffee bei einer Diskussion über die Parkinson-Krankheit.
Samstag, 20. September, 16.00-18.00 Uhr.
Vereinigung France Parkinson.
Italiano :
Un caffè e una discussione sulla malattia di Parkinson.
Sabato 20 settembre dalle 16.00 alle 18.00.
Associazione France Parkinson.
Espanol :
Comparta un café con un debate sobre la enfermedad de Parkinson.
Sábado 20 de septiembre de 16.00 a 18.00 horas.
Asociación France Parkinson.
