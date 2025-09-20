Café Parkinson Nogent-le-Rotrou

Café Parkinson

Café Parkinson Nogent-le-Rotrou samedi 20 septembre 2025.

Café Parkinson

24 Rue de la Herse Nogent-le-Rotrou Eure-et-Loir

Début : 2025-09-20 16:00:00
fin : 2025-09-20 18:00:00

Partagez un café autour d’une discussion sur la maladie de Parkinson.
Samedi 20 septembre de 16h à 18h.

Association France Parkinson.
24 Rue de la Herse Nogent-le-Rotrou 28400 Eure-et-Loir Centre-Val de Loire +33 2 37 49 70 90 

English :

Share a coffee and discuss Parkinson’s disease.
Saturday, September 20 from 4pm to 6pm.

Association France Parkinson.

German :

Genießen Sie eine Tasse Kaffee bei einer Diskussion über die Parkinson-Krankheit.
Samstag, 20. September, 16.00-18.00 Uhr.

Vereinigung France Parkinson.

Italiano :

Un caffè e una discussione sulla malattia di Parkinson.
Sabato 20 settembre dalle 16.00 alle 18.00.

Associazione France Parkinson.

Espanol :

Comparta un café con un debate sobre la enfermedad de Parkinson.
Sábado 20 de septiembre de 16.00 a 18.00 horas.

Asociación France Parkinson.

