Café parlotte Café associatif de la Poste Amfreville

Café parlotte

Café associatif de la Poste 3 Rue Morice Amfreville Calvados

Début : 2026-03-06 18:00:00

fin : 2026-03-06

2026-03-06

Vous avez envie de découvrir d’autres langues ? Cette soirée est faite pour vous, Anglais, Italien, Espagnol, mais aussi Ch’ti et Normand il y en a pour tout le monde ! .

Café associatif de la Poste 3 Rue Morice Amfreville 14860 Calvados Normandie +33 9 81 52 29 07

English : Café parlotte

Feel like discovering other languages? English, Italian, Spanish, as well as Ch’ti and Normand, there’s something for everyone!

