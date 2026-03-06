Café parlotte Café associatif de la Poste Amfreville
Café associatif de la Poste 3 Rue Morice Amfreville Calvados
Début : 2026-03-06 18:00:00
2026-03-06
Vous avez envie de découvrir d’autres langues ? Cette soirée est faite pour vous, Anglais, Italien, Espagnol, mais aussi Ch’ti et Normand il y en a pour tout le monde ! .
Café associatif de la Poste 3 Rue Morice Amfreville 14860 Calvados Normandie +33 9 81 52 29 07
English : Café parlotte
Feel like discovering other languages? English, Italian, Spanish, as well as Ch’ti and Normand, there’s something for everyone!
