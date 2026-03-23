Café paroles de femmes Local de l’Accorderie du Pays Diois Die

Café paroles de femmes

Local de l’Accorderie du Pays Diois 21-23 Rue Camille Buffardel Die Drôme

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-04-10 18:00:00

fin : 2026-04-10 20:00:00

Date(s) :

2026-04-10

Un espace dédié aux femmes, pour déposer une parole, s’écouter, se relier !

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Local de l’Accorderie du Pays Diois 21-23 Rue Camille Buffardel Die 26150 Drôme Auvergne-Rhône-Alpes +33 7 49 28 90 53 die@accorderie.fr

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English :

A space for women to talk, listen and connect!

L’événement Café paroles de femmes Die a été mis à jour le 2026-03-23 par Office de Tourisme du Pays Diois