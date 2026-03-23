Café paroles de femmes Local de l’Accorderie du Pays Diois Die
Café paroles de femmes Local de l’Accorderie du Pays Diois Die vendredi 10 avril 2026.
Café paroles de femmes
Local de l’Accorderie du Pays Diois 21-23 Rue Camille Buffardel Die Drôme
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-04-10 18:00:00
fin : 2026-04-10 20:00:00
Date(s) :
2026-04-10
Un espace dédié aux femmes, pour déposer une parole, s’écouter, se relier !
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Local de l’Accorderie du Pays Diois 21-23 Rue Camille Buffardel Die 26150 Drôme Auvergne-Rhône-Alpes +33 7 49 28 90 53 die@accorderie.fr
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English :
A space for women to talk, listen and connect!
L’événement Café paroles de femmes Die a été mis à jour le 2026-03-23 par Office de Tourisme du Pays Diois
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