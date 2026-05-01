Café-partage Mézières-en-Brenne
Café-partage Mézières-en-Brenne mardi 19 mai 2026.
Mézières-en-Brenne
Café-partage
1 Place Jean Moulin Mézières-en-Brenne Indre
Tarif : – – EUR
Gratuit
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : Mardi 2026-05-19 14:00:00
fin : 2026-05-19 16:00:00
Date(s) :
2026-05-19
Petit budget: quelles économies peut-on faire au quotidien? Animée par Cynthia Guillemain (initiative Indre).
Et si consommer autrement faisait aussi du bien à vote budget? ce café partage propose de découvrir comment faire des choix plus malins, sans dépenser plus; relever des défis ludiques et concrets pour votre porte-monnaie. Venez participer à des ateliers participatifs et ludiques autour d’un café ou d’un thé. .
1 Place Jean Moulin Mézières-en-Brenne 36290 Indre Centre-Val de Loire +33 2 54 38 59 46 brenne-box@coeurdebrenne.fr
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English :
Small budget: what savings can you make on a daily basis? Hosted by Cynthia Guillemain (Indre initiative).
L’événement Café-partage Mézières-en-Brenne a été mis à jour le 2026-05-16 par Destination Brenne
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