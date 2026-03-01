Café partage sur le thème de l’environnement chemin du Stade Saint-Paul-lès-Romans

Café partage sur le thème de l’environnement

chemin du Stade Bibliothèque Saint-Paul-lès-Romans Drôme

Début : 2026-03-07 10:00:00

fin : 2026-03-07

2026-03-07

La Bibliothèque organise un temps d’échange sur le thème de l’environnement au sens large (naturel, professionnel, sociétal ou encore familial). Ce moment convivial vous permettra de partager et échanger sur des lecture au thème universel.

chemin du Stade Bibliothèque Saint-Paul-lès-Romans 26750 Drôme Auvergne-Rhône-Alpes +33 4 75 71 38 90 bib.splr@laposte.net

English :

The Library is organizing a time of exchange on the theme of the environment in the broadest sense (natural, professional, societal or family). This convivial moment will give you the opportunity to share and exchange ideas on a universal theme.

