CAFÉ PATOIS Bar Associatif Chez Alfred Benet

CAFÉ PATOIS

Bar Associatif Chez Alfred Aziré Benet Vendée

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-01-14 18:00:00

fin : 2026-01-14

Date(s) :

2026-01-14

Une soirée pour faire vivre cette langue régionale, avec un thème pour chaque soirée !

Ce rendez-vous est proposé par des passionnés du poitevin-saintongeais.

Le thème, bé d’ sésin, s’ra nos modes de chauffage différences selon les zones géographiques, évolutions au fil des époques, conception de l’habitat pour se préserver du froid…

Françoise DUBOIS, avec l’association Maz’Arts, a eu l’idée d’instituer un Bistrot patois.

L’initiative est née de l’envie irrépressible de Françoise de continuer à faire vivre sa langue maternelle de toutes les manières possibles. Après le spectacle i causons patois donné r au Mazeau, ce sera cette fois-ci dans un bar où on discutera librement en patois, tout en échangeant les savoirs et en savourant la richesse de cette langue. Il s’agit de partager un moment convivial dans la bonne humeur, qu’importe le niveau des locuteurs.

Tous ceux qui veulent parler et apprendre le poitevin-saintongeais ou tout simplement venir écouter sont les bienvenus. Ces soirées qui seront préparées et animées par deux ou trois bons locuteurs se veulent ludiques avec un thème surprise concocté par les organisateurs. .

Bar Associatif Chez Alfred Aziré Benet 85490 Vendée Pays de la Loire +33 6 12 03 81 89 mazarts.asso@gmail.com

Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire

English :

An evening to bring this regional language to life, with a theme for each evening!

L’événement CAFÉ PATOIS Benet a été mis à jour le 2026-01-02 par Office de Tourisme Vendée Marais Poitevin