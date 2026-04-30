Café patrimoine Place de l’Église Étalondes

Étalondes

Café patrimoine

Place de l’Église Médiathèque Étalondes Seine-Maritime

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-06-03 16:00:00

fin : 2026-06-03 18:00:00

Date(s) :

2026-06-03

Rendez-vous conviviaux pour partager vos clichés anciens et bâtir, ensemble, le récit de notre patrimoine.

Nous vous invitons à enrichir notre dossier de candidature au label Pays d’Art et d’Histoire, en apportant des photographies personnelles (hors cartes postales) datant d’avant 1960 qui témoignent de l’identité des Villes Sœurs.

Qu’il s’agisse de patrimoine bâti, de paysages naturels avant l’urbanisation, de scènes de vie ouvrière ou de fêtes traditionnelles, chaque cliché est une pièce du puzzle de notre histoire commune.

Gratuit. .

Place de l’Église Médiathèque Étalondes 76260 Seine-Maritime Normandie +33 2 35 86 05 69

Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire

English : Café patrimoine

L’événement Café patrimoine Étalondes a été mis à jour le 2026-04-30 par Office de Tourisme Destination Le Tréport Mers