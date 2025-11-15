Café-patrimoine histoire des villages Herqueville et Omonville-la-Petite Maison de la Hague La Hague
Café-patrimoine histoire des villages Herqueville et Omonville-la-Petite Maison de la Hague La Hague samedi 15 novembre 2025.
Maison de la Hague Le Tourp La Hague Manche
Tarif :
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2025-11-15 16:30:00
fin : 2025-11-15 18:00:00
Date(s) :
2025-11-15
Elodie Auvray, responsable de la médiathèque du Tourp, vous présente la grande et la petite histoire de ces deux villages de la Hague grâce à des archives sorties des réserves pour l’occasion. Café offert. .
Maison de la Hague Le Tourp La Hague 50440 Manche Normandie +33 2 33 01 85 89
