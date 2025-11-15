Café-patrimoine histoire des villages Herqueville et Omonville-la-Petite Maison de la Hague La Hague

Café-patrimoine histoire des villages Herqueville et Omonville-la-Petite

Maison de la Hague Le Tourp La Hague

Elodie Auvray, responsable de la médiathèque du Tourp, vous présente la grande et la petite histoire de ces deux villages de la Hague grâce à des archives sorties des réserves pour l’occasion. Café offert. .

Maison de la Hague Le Tourp La Hague 50440 Manche Normandie +33 2 33 01 85 89

