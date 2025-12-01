Café-patrimoine Histoire du manoir du Tourp par Axelle Beillevert Maison de la Hague La Hague
Café-patrimoine Histoire du manoir du Tourp par Axelle Beillevert Maison de la Hague La Hague samedi 13 décembre 2025.
Café-patrimoine Histoire du manoir du Tourp par Axelle Beillevert
Maison de la Hague Le Tourp La Hague Manche
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2025-12-13 16:30:00
fin : 2025-12-13 18:00:00
Date(s) :
2025-12-13
Axelle, animatrice scientifique et culturelle du Tourp, vous présente, archives à l’appui, l’histoire de ce lieu emblématique de la Hague de l’origine du nom Tourp au tournage du film Tess, une présentation ponctuée d’images et d’anecdotes. .
Maison de la Hague Le Tourp La Hague 50440 Manche Normandie +33 2 33 01 85 89
English : Café-patrimoine Histoire du manoir du Tourp par Axelle Beillevert
German :
Italiano :
Espanol :
L’événement Café-patrimoine Histoire du manoir du Tourp par Axelle Beillevert La Hague a été mis à jour le 2025-10-28 par Attitude Manche