Café patrimoine Médiathèque Le Tréport

Le Tréport

Café patrimoine

Médiathèque 18 Place de l’Église Le Tréport Seine-Maritime

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-05-27 14:00:00

fin : 2026-05-27 16:00:00

Date(s) :

2026-05-27

Rendez-vous conviviaux pour partager vos clichés anciens et bâtir, ensemble, le récit de notre patrimoine.

Nous vous invitons à enrichir notre dossier de candidature au label Pays d’Art et d’Histoire, en apportant des photographies personnelles (hors cartes postales) datant d’avant 1960 qui témoignent de l’identité des Villes Sœurs.

Qu’il s’agisse de patrimoine bâti, de paysages naturels avant l’urbanisation, de scènes de vie ouvrière ou de fêtes traditionnelles, chaque cliché est une pièce du puzzle de notre histoire commune.

Gratuit. .

Médiathèque 18 Place de l’Église Le Tréport 76470 Seine-Maritime Normandie +33 2 35 86 05 69

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English : Café patrimoine

L’événement Café patrimoine Le Tréport a été mis à jour le 2026-04-30 par Office de Tourisme Destination Le Tréport Mers