Café patrimoine Médiathèque Simone Veil Valenciennes

Café patrimoine Vendredi 19 septembre, 15h00 Médiathèque Simone Veil

Début : 2025-09-19T15:00:00 – 2025-09-19T16:00:00

Fin : 2025-09-19T15:00:00 – 2025-09-19T16:00:00

Redécouvrez l’histoire de Valenciennes dans une ambiance conviviale grâce à une présentation de photos anciennes. N’hésitez pas à amener les vôtres pour que nous puissions les numériser et les intégrer au patrimoine local.

Médiathèque Simone Veil 4 rue Ferrand 59300 Valenciennes Construite de 1740 à 1743, l'ancienne bibliothèque des jésuites est l'un des rares dépôts de livres en France à n'avoir subi aucun changement ni dans son affectation ni dans son installation premières. La visite permet de découvrir un décor exceptionnellement conservé : les peintures qui ornent la bibliothèque sont la projection visuelle du contenu des collections.

La visite permet de découvrir un décor exceptionnellement conservé : les peintures qui ornent la bibliothèque sont la projection visuelle du contenu des collections. Un récent chantier d’éclairage mené grâce au mécénat d’EDF permet d’en admirer toute la qualité. Transports en commun Tramway : Clémenceau Bus : navette Le Cordon, arrêt place Saint-Nicolas Plus d’infos sur le site de Transvilles Parking : Parking le plus proche : parking Flamme Parkings gratuits les 1er et 3ème samedis après-midi du mois

