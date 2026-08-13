Informations pratiques

Préchacq-Josbaig

Café patrimoine Préserver le patrimoine protégé et non protégé

Eglise Saint-Pierre Préchacq-Josbaig Pyrénées-Atlantiques

Tarif : 0 – 0 – 0 EUR

Gratuit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-09-18 17:30:00

fin : 2026-09-18 19:30:00

Date(s) :

2026-09-18

Café patrimoine proposé par le Pays d’art et d’histoire Pyrénées béarnaises avec l’Unité Départementale de l’Architecture et du Patrimoine, les Amis des Églises Anciennes du Béarn et la Fondation du Patrimoine.

La préservation du patrimoine est à la fois du ressort des pouvoirs publics mais aussi des particuliers. Si l’engouement des vieilles pierres ne se dément pas, les projets de réhabilitation, de restauration voire de sauvegarde pose parfois interrogation. Pourquoi, comment et avec qui faut-il envisager ces projets ? La réponse est liée aux projets mais aussi au statu de l’édifice concerné. Les échanges avec plusieurs intervenants permettront de lever le voile sur ces questions et d’apporter les éclairages permettant de mener à bien de telles opérations. .

Eglise Saint-Pierre Préchacq-Josbaig 64190 Pyrénées-Atlantiques Nouvelle-Aquitaine +33 5 59 10 35 70

Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire

English : Café patrimoine Préserver le patrimoine protégé et non protégé

L’événement Café patrimoine Préserver le patrimoine protégé et non protégé Préchacq-Josbaig a été mis à jour le 2026-08-13 par Office de Tourisme du Haut-Béarn