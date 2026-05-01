Café peinture au Domaine de Pladuc Chambres d’hôtes du Domaine de Pladuc Lachaise
Café peinture au Domaine de Pladuc Chambres d’hôtes du Domaine de Pladuc Lachaise mardi 19 mai 2026.
Lachaise
Café peinture au Domaine de Pladuc
Chambres d’hôtes du Domaine de Pladuc 1 route de la vallée Lachaise Charente
Tarif : 35 – 35 – 35 EUR
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-05-19 14:30:00
fin : 2026-05-19 17:00:00
Date(s) :
2026-05-19
Envie de laisser parler votre créativité dans une ambiance conviviale ? Rejoignez-nous pour un atelier de peinture animé par l’artiste peintre Marzena Handerek. accessible à tous les niveaux, sur le thème peinture fluide.
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Chambres d’hôtes du Domaine de Pladuc 1 route de la vallée Lachaise 16300 Charente Nouvelle-Aquitaine +33 6 14 55 84 95
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English :
Fancy letting your creativity run wild in a friendly atmosphere? Join us for a painting workshop led by artist Marzena Handerek. Suitable for all levels, the theme is: fluid painting.
L’événement Café peinture au Domaine de Pladuc Lachaise a été mis à jour le 2026-05-12 par Office de tourisme du Sud Charente