Café peinture au Domaine de Pladuc Chambres d’hôtes du Domaine de Pladuc Lachaise

Lachaise

Café peinture au Domaine de Pladuc

Chambres d’hôtes du Domaine de Pladuc 1 route de la vallée Lachaise Charente

Tarif : 35 – 35 – 35 EUR

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-05-19 14:30:00

fin : 2026-05-19 17:00:00

Date(s) :

2026-05-19

Envie de laisser parler votre créativité dans une ambiance conviviale ? Rejoignez-nous pour un atelier de peinture animé par l’artiste peintre Marzena Handerek. accessible à tous les niveaux, sur le thème peinture fluide.

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Chambres d’hôtes du Domaine de Pladuc 1 route de la vallée Lachaise 16300 Charente Nouvelle-Aquitaine +33 6 14 55 84 95

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English :

Fancy letting your creativity run wild in a friendly atmosphere? Join us for a painting workshop led by artist Marzena Handerek. Suitable for all levels, the theme is: fluid painting.

L’événement Café peinture au Domaine de Pladuc Lachaise a été mis à jour le 2026-05-12 par Office de tourisme du Sud Charente