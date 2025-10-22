Café Peinture Chez Roxette Pimbo

Café Peinture Chez Roxette Pimbo mercredi 22 octobre 2025.

Café Peinture

Chez Roxette 325 rue de la Batide Pimbo Landes

Tarif : 30 – 30 – 0 EUR

Tarif de base plein tarif

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Rendez-vous à Pimbo pour une séance de peinture, ouverte à tout le monde ! Venez peindre autour d’un café et d’une gaufre/crêpe, guidé pas à pas par une artiste landaise. Réservation par téléphone au 06 45 13 34 17.

Chez Roxette 325 rue de la Batide Pimbo 40320 Landes Nouvelle-Aquitaine +33 6 45 13 34 17

English : Café Peinture

Join us in Pimbo for a painting session, open to everyone! Come and paint over coffee and a waffle/crêpe, guided step by step by a Landes artist. Reservations by phone 06 45 13 34 17.

German : Café Peinture

Wir treffen uns in Pimbo zu einer Malstunde, die für alle offen ist! Malen Sie bei einem Kaffee und einer Waffel/Pfannkuchen und lassen Sie sich von einer Künstlerin aus den Landes Schritt für Schritt anleiten. Reservierung per Telefon unter 06 45 13 34 17.

Italiano :

Unisciti a noi a Pimbo per una sessione di pittura aperta a tutti! Venite a dipingere davanti a un caffè e a un waffle/pancake, guidati passo dopo passo da un artista di Landes. Prenotate per telefono al numero 06 45 13 34 17.

Espanol : Café Peinture

Únase a nosotros en Pimbo para una sesión de pintura, ¡abierta a todos! Venga a pintar mientras toma un café y un gofre/panqueque, guiado paso a paso por un artista de Landes. Reserve por teléfono en el 06 45 13 34 17.

