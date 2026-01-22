Café Peinture Chez Roxette Pimbo
Café Peinture Chez Roxette Pimbo samedi 24 janvier 2026.
Café Peinture
Chez Roxette 325 rue de la Batide Pimbo Landes
Tarif : 33 – 33 – 33 EUR
Tarif de base plein tarif
Début : 2026-01-24
Guidé par une artiste pendant 1h30
☕️ Boisson avec crêpe ou gaufre
Tout inclus dont le matériel
✅ Limité à 10 personnes (ouvert aux enfants)
Annulation gratuite jusqu’à 24h avant
Chez Roxette 325 rue de la Batide Pimbo 40320 Landes Nouvelle-Aquitaine +33 6 45 13 34 17
English :
??? Guided by an artist for 1h30
?? Drink with crêpe or waffle
? All inclusive including equipment
? Limited to 10 people (open to children)
? Free cancellation up to 24h before
