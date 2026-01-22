Café Peinture Chez Roxette Pimbo

Café Peinture

Chez Roxette 325 rue de la Batide Pimbo Landes

Tarif : 33 – 33 – 33 EUR

Tarif de base plein tarif

Date :

Début : 2026-01-24

fin : 2026-01-24

Guidé par une artiste pendant 1h30

☕️ Boisson avec crêpe ou gaufre

Tout inclus dont le matériel

✅ Limité à 10 personnes (ouvert aux enfants)

Annulation gratuite jusqu’à 24h avant

Chez Roxette 325 rue de la Batide Pimbo 40320 Landes Nouvelle-Aquitaine +33 6 45 13 34 17

Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire

English :

??? Guided by an artist for 1h30

?? Drink with crêpe or waffle

? All inclusive including equipment

? Limited to 10 people (open to children)

? Free cancellation up to 24h before

L’événement Café Peinture Pimbo a été mis à jour le 2026-01-20 par Landes Chalosse