Café / Permanence Benenova Nantes

Date et horaire de début et de fin : 2026-01-10 10:00 – 12:00

Gratuit : non Tout public

Benenova fait le lien, accompagne et facilite la rencontre entre citoyens et associations. En levant les freins à l’engagement bénévole et en permettant la participation, au plus près des besoins, de toute personne ayant envie d’agir, nous contribuons à soutenir les acteurs de terrain et à construire une société plus solidaire et résiliente. https://www.benenova.fr/missions/?antenne=Nantes&association=142

Benenova Nantes 44300

07.44.41.45.14 https://www.benenova.fr/missions/?antenne=Nantes



Afficher la carte du lieu Benenova et trouvez le meilleur itinéraire

