Café Philo à la mairie du 18e Mairie du 18e arrondissement PARIS
Café Philo à la mairie du 18e Mairie du 18e arrondissement PARIS jeudi 22 janvier 2026.
Cette première séance du jeudi 22 janvier portera sur la thématique suivante : « En quoi la politique est-elle une innovation ? L’homme comme animal politique innovant. »
Venez partager, questionner, bousculer vos idées pendant cette rencontre ouvertes à toutes et à tous.
Les cafés philo de la mairie du 18e vous embarquent en cette année 2026 dans un voyage sur le thème de : « Politique et Innovation », ou comment citoyens et États réinventent le monde commun.
Le jeudi 22 janvier 2026
de 18h00 à 20h00
gratuit Tout public.
Mairie du 18e arrondissement 1 place Jules Joffrin 75018 PARIS
