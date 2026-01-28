Café Philo à la mairie du 18e Mairie du 18e arrondissement PARIS

Cette seconde séance du jeudi 19 février à 18h portera sur la thématique suivante : « L’innovation citoyenne pour une autre politique. La souveraineté du peuple par ses initiatives et la résistance au pouvoir.. »

Venez partager, questionner, bousculer vos idées pendant cette rencontre ouverte à toutes et à tous.

Les cafés philo de la mairie du 18e vous embarquent dans un voyage sur le thème de : « Politique et Innovation », ou comment citoyens, citoyennes et États réinventent le monde commun.

Le jeudi 19 février 2026

de 18h00 à 20h00

gratuit Tout public.

Mairie du 18e arrondissement 1 place Jules Joffrin 75018 PARIS



