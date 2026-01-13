Café-Philo à Sézanne Prétoire Salle des Cordeliers Sézanne

Café-Philo à Sézanne

Prétoire Salle des Cordeliers Cours d’Orléans Sézanne Marne

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-02-03 20:00:00

fin : 2026-02-03

Date(s) :

2026-02-03

L’association EICLAS organise son café-philo le mardi 3 février 2026 à 20h sur le thème L’égalité est-elle juste nécessairement ? au Prétoire de Sézanne.Tout public

L’association EICLAS (Échanges Internationaux, Culturels, Littéraires et Artistiques Sézannais) a pour vocation de promouvoir l’environnement artistique et culturel en milieu rural, en particulier auprès des jeunes.

Depuis 2009, elle organise des cafés-philo mensuels. L’entrée est libre et la participation est facultative chacun peut prendre la parole ou simplement écouter, dans un cadre ouvert et bienveillant.

Voici le thème proposé ce mois-ci

→ L’égalité est-elle juste nécessairement ?

Le mardi 3 février 2026 à 20h dans la Salle des Cordeliers au Prétoire de Sézanne. .

Prétoire Salle des Cordeliers Cours d’Orléans Sézanne 51120 Marne Grand Est eiclas_pm@orange.fr

Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire

English : Café-Philo à Sézanne

The EICLAS association is organizing its café-philo on Tuesday February 3, 2026 at 8pm on the theme L’égalité est-elle juste nécessairement? at the Prétoire in Sézanne.

L’événement Café-Philo à Sézanne Sézanne a été mis à jour le 2026-01-13 par Office de tourisme de Sézanne et sa région