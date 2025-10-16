Café Philo, amitié, amour, société : parlons de ce qui nous lie Maison de la Conversation Paris

Café Philo, amitié, amour, société : parlons de ce qui nous lie Maison de la Conversation Paris jeudi 16 octobre 2025.

Soirée animée par Monsieur Pape Bakary Cissoko, philosophe et formateur interculturel. Soirée proposée en collaboration avec le Service d’Accompagnement à la Vie Social de l’Elan retrouvé situé rue Championnet et la Maison de la Conversation.

Venez participer à un Café Philo au sein d’une structure dédiée au lien social.

Le jeudi 16 octobre 2025

de 19h00 à 21h00

gratuit Public jeunes et adultes.

Maison de la Conversation 12 rue Maurice Grimaud 75018 Paris