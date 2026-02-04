Café Philo animé par André Bordes et François Breton Le talent est-il une injustice de la vie ? Musée Baron Martin Gray

Café Philo animé par André Bordes et François Breton Le talent est-il une injustice de la vie ?

Musée Baron Martin 6 Rue Pigalle Gray Haute-Saône

Tarif : – – EUR

Début : 2026-04-18 15:00:00

Venez discuter, échanger, débattre ou tout simplement écouter différents points de vue éclairant cette question, autour d’un café, un thé, un jus de fruit et quelques gourmandises. Entrée libre. .

Musée Baron Martin 6 Rue Pigalle Gray 70100 Haute-Saône Bourgogne-Franche-Comté +33 3 84 65 69 10 musee@ville-gray.fr

