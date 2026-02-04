Café Philo animé par André Bordes et François Breton Les convictions sont-elles des prisons ? Musée Baron Martin Gray
Musée Baron Martin 6 Rue Pigalle Gray Haute-Saône
Gratuit
2026-03-21 15:00:00
Venez discuter, échanger, débattre ou tout simplement écouter différents points de vue éclairant cette question, autour d’un café, un thé, un jus de fruit et quelques gourmandises. Entrée libre. .
Musée Baron Martin 6 Rue Pigalle Gray 70100 Haute-Saône Bourgogne-Franche-Comté +33 3 84 65 69 10 musee@ville-gray.fr
