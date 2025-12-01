Café philo animé par Jean Yves Mercury Bistro-Librarie Le Kairn Arras-en-Lavedan

Café philo animé par Jean Yves Mercury

Peut-on affirmer que la pensée précède le langage ?

Café-philo animé par Jean Yves MERCURY

Question classique pour les élèves de classe terminale qui ont à leur programme la question du langage. Pour autant, il ne s’agit surtout pas d’une question facile puisqu’elle engage et mobilise aussi des connaissances ainsi que des distinctions conceptuelles par lesquelles nous devons commencer.

Tout d’abord il semble nécessaire de distinguer langue, langage et parole sous peine de confusions préjudiciables à notre interrogation.

De fait nous sommes les seuls vivants à nous servir d’un langage articulé à deux niveaux (entre le son et le sens) au sein de cette activité qui fait de chacun de nous un locuteur par et dans la parole.

Commençons donc par proposer une définition de la langue qui, pour les linguistes, n’est autre qu’un système arbitraire de signes propres à une communauté linguistique et qui s’impose donc à l’individu. Ainsi la langue est forcément coercitive et elle donc est une véritable institution, historique, culturelle et sociale.. C’est en ce sens aussi que chaque langue que nous avons à apprendre devient notre langue maternelle et elle implique une certaine manière de penser le monde. .

