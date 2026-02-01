Café philo animé par Jean Yves Mercury Bistro-Librarie Le Kairn Arras-en-Lavedan

Café philo animé par Jean Yves Mercury

Le Désir fait-il de nous des vivants ?

Bien avant d’être considéré comme une question philosophique le désir a été abordé par la philosophie antique comme un problème qu’il fallait tenter de résoudre. Ainsi la philosophie platonicienne a-t-elle fait du désir un manque et une souffrance en le comparant au célèbre tonneau percé des Danaïdes, impossible à remplir et cause objective d’agitation, d’inquiétude et de souffrance. Il en va en un sens de même avec les deux écoles de la sagesse antique que sont l’épicurisme et le stoïcisme qui ont professé une sagesse de la mesure, de la sobriété et du renoncement afin de régler et d’arbitrer l’ordre de nos désirs pour qu’ils ne soient pas cause de notre impossible bonheur. Et qu’ils ne puissent ainsi devenir des souffrances. .

English :

Does Desire make us alive?

