Café-philo Le Kairn Arras-en-Lavedan
Café-philo Le Kairn Arras-en-Lavedan vendredi 24 octobre 2025.
Café-philo
Le Kairn ARRAS-EN-LAVEDAN Arras-en-Lavedan Hautes-Pyrénées
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2025-10-24 17:30:00
fin : 2025-10-24 19:30:00
Date(s) :
2025-10-24
Café-philo au Kairn avec Jean-Yves MERCURY.
Le Kairn ARRAS-EN-LAVEDAN Arras-en-Lavedan 65400 Hautes-Pyrénées Occitanie lekairn@gmail.com
English :
Café-philo at Le Kairn with Jean-Yves MERCURY.
German :
Café-philo im Kairn mit Jean-Yves MERCURY.
Italiano :
Café-philo al Kairn con Jean-Yves MERCURY.
Espanol :
Café-philo en el Kairn con Jean-Yves MERCURY.
