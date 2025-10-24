Café-philo Le Kairn Arras-en-Lavedan

Le Kairn ARRAS-EN-LAVEDAN Arras-en-Lavedan Hautes-Pyrénées

Début : 2025-10-24 17:30:00
fin : 2025-10-24 19:30:00

2025-10-24

Café-philo au Kairn avec Jean-Yves MERCURY.
Le Kairn ARRAS-EN-LAVEDAN Arras-en-Lavedan 65400 Hautes-Pyrénées Occitanie lekairn@gmail.com

English :

Café-philo at Le Kairn with Jean-Yves MERCURY.

German :

Café-philo im Kairn mit Jean-Yves MERCURY.

Italiano :

Café-philo al Kairn con Jean-Yves MERCURY.

Espanol :

Café-philo en el Kairn con Jean-Yves MERCURY.

