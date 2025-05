Café Philo au 3ème lieu – 69 Impasse du château Saint-Paul-Flaugnac, 20 juin 2025 19:00, Saint-Paul-Flaugnac.

Un espace de discussion convivial ouvert à toutes et tous.

Pour ce premier atelier, pas de thème particulier, simplement l’envie d’échange d’idées

à partir de 19h 1.5 .

English :

A friendly discussion forum open to all.

For this first workshop, there’s no particular theme, just the desire to exchange ideas

German :

Ein geselliger Diskussionsraum, der allen offen steht.

Für diesen ersten Workshop gibt es kein bestimmtes Thema, sondern nur die Lust am Gedankenaustausch

Italiano :

Un forum di discussione amichevole aperto a tutti.

Non c’è un tema particolare per questo primo workshop, ma solo il desiderio di scambiare idee

Espanol :

Un foro de debate amistoso y abierto a todos.

No hay un tema concreto para este primer taller, sólo ganas de intercambiar ideas

