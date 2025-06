Café philo au Cafésol – Cafésol Maison de la solidarité Saintes 27 juin 2025 19:30

Charente-Maritime

Café philo au Cafésol Cafésol Maison de la solidarité 1 Esp. du 6ème Régiment d’Infanterie Saintes Charente-Maritime

Début : Vendredi 2025-06-27 19:30:00

2025-06-27

Animation gratuite ouverte à tous à 19h30 précises chaque dernier vendredi du mois et toujours suivie d’un partage amical autour d’ une auberge espagnole.

Cafésol Maison de la solidarité 1 Esp. du 6ème Régiment d’Infanterie

Saintes 17100 Charente-Maritime Nouvelle-Aquitaine +33 5 46 98 24 10 accueil.mds@ville-saintes.fr

English :

Free entertainment open to all at 7.30pm sharp every last Friday of the month, always followed by a friendly get-together over an auberge espagnole.

German :

Diese kostenlose Veranstaltung findet jeden letzten Freitag im Monat pünktlich um 19:30 Uhr statt, gefolgt von einer Auberge espagnole.

Italiano :

Un evento gratuito aperto a tutti alle 19.30 in punto ogni ultimo venerdì del mese, sempre seguito da un incontro amichevole davanti a un’auberge espagnole.

Espanol :

El último viernes de cada mes, a las 19.30 h en punto, se celebra un acto gratuito abierto a todos, seguido siempre de una agradable tertulia en torno a un auberge espagnole.

