Café Philo BAGNERES-DE-BIGORRE Bagnères-de-Bigorre vendredi 17 octobre 2025.

Café Philo

BAGNERES-DE-BIGORRE 20 rue des Thermes Bagnères-de-Bigorre Hautes-Pyrénées

Début : 2025-10-17 19:00:00

fin : 2025-10-17 21:00:00

2025-10-17

Thème L’époque présocratique

Sur inscription

BAGNERES-DE-BIGORRE 20 rue des Thermes Bagnères-de-Bigorre 65200 Hautes-Pyrénées Occitanie +33 7 66 97 47 99

English:

Theme: Pre-Socratic times

On registration

German:

Thema: Die Zeit der Vorsokratiker

Auf Anmeldung

Italiano:

Tema: L’epoca presocratica

Sulla registrazione

Espanol:

Tema: La era presocrática

Sobre el registro

