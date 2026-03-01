Café Philo BAGNERES-DE-BIGORRE Bagnères-de-Bigorre
Café Philo BAGNERES-DE-BIGORRE Bagnères-de-Bigorre vendredi 20 mars 2026.
Café Philo
BAGNERES-DE-BIGORRE 20 rue des Thermes Bagnères-de-Bigorre Hautes-Pyrénées
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-03-20 18:00:00
fin : 2026-03-20 20:00:00
Date(s) :
2026-03-20
Thème L’époque présocratique
Sur inscription
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BAGNERES-DE-BIGORRE 20 rue des Thermes Bagnères-de-Bigorre 65200 Hautes-Pyrénées Occitanie +33 7 66 97 47 99
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English :
Theme: Pre-Socratic times
On registration
L’événement Café Philo Bagnères-de-Bigorre a été mis à jour le 2026-03-12 par Pôle du Tourmalet |CDT65