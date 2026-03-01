Café Philo BAGNERES-DE-BIGORRE Bagnères-de-Bigorre

Café Philo

BAGNERES-DE-BIGORRE 20 rue des Thermes Bagnères-de-Bigorre Hautes-Pyrénées

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-03-20 18:00:00

fin : 2026-03-20 20:00:00

Date(s) :

2026-03-20

Thème L’époque présocratique

Sur inscription

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BAGNERES-DE-BIGORRE 20 rue des Thermes Bagnères-de-Bigorre 65200 Hautes-Pyrénées Occitanie +33 7 66 97 47 99

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English :

Theme: Pre-Socratic times

On registration

L’événement Café Philo Bagnères-de-Bigorre a été mis à jour le 2026-03-12 par Pôle du Tourmalet |CDT65