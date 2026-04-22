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Café philo Ce que disent nos sourires Ribérac

Café philo Ce que disent nos sourires Ribérac

Café philo Ce que disent nos sourires Ribérac mardi 5 mai 2026.

Adresse : 13 Place du Général de Gaulle

Ville : 24600 Ribérac

Département : Dordogne

Début : mardi 5 mai 2026

Fin : mardi 5 mai 2026

Heure de début : 14:30:00

Tarif :

Ribérac

Café philo Ce que disent nos sourires

13 Place du Général de Gaulle Ribérac Dordogne

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-05-05 14:30:00
fin : 2026-05-05

Date(s) :
2026-05-05

Café Philo Ce que disent nos sourires avec Jacqueline Boniface
Café Philo Ce que disent nos sourires avec Jacqueline Boniface   .

13 Place du Général de Gaulle Ribérac 24600 Dordogne Nouvelle-Aquitaine +33 5 53 53 20 40 

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English :

Café Philo What our smiles say with Jacqueline Boniface

L’événement Café philo Ce que disent nos sourires Ribérac a été mis à jour le 2026-04-22 par Val de Dronne

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