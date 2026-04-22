Café philo Ce que disent nos sourires Ribérac
Café philo Ce que disent nos sourires Ribérac mardi 5 mai 2026.
Ribérac
Café philo Ce que disent nos sourires
13 Place du Général de Gaulle Ribérac Dordogne
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-05-05 14:30:00
fin : 2026-05-05
Date(s) :
2026-05-05
Café Philo Ce que disent nos sourires avec Jacqueline Boniface
Café Philo Ce que disent nos sourires avec Jacqueline Boniface .
13 Place du Général de Gaulle Ribérac 24600 Dordogne Nouvelle-Aquitaine +33 5 53 53 20 40
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English :
Café Philo What our smiles say with Jacqueline Boniface
L’événement Café philo Ce que disent nos sourires Ribérac a été mis à jour le 2026-04-22 par Val de Dronne
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