CAFE PHILO Centre des Marais Vern-sur-Seiche Mardi 17 février, 10h00 Ille-et-Vilaine

gratuit

Etre intelligent, est-ce savoir beaucoup de choses ?

Le café philo est un espace de réflexion et de discussion dans le respect des différences de pensées. Aucune connaissance préalable n’est requise pour participer.

À l’école comme dans la vie quotidienne, l’intelligence est souvent associée à la quantité de connaissances que nous avons. Mais savoir beaucoup de choses suffit-il à être intelligent ?

Durant ce café philo, nous réfléchirons aux différentes formes d’intelligence qui existent afin de mieux comprendre ce que signifie penser, apprendre et agir de manière intelligente.

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour et heure) :

Début : 2026-02-17T10:00:00.000+01:00

Fin : 2026-02-17T11:30:00.000+01:00

http://www.centredesmarais.asso.fr mhamon@centredesmarais.asso.fr 0750591648

Centre des Marais 47, rue de chateaubriant 35770 vern-sur-seiche Vern-sur-Seiche 35770 Ille-et-Vilaine

accueil@centredesmarais.asso.fr 0299628327



