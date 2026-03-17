Café philo Centre Social Ker Yann Rennes Lundi 23 mars, 14h15 Ille-et-Vilaine

Café philo autour de la thématique de l’écologie

L’Agence Locale de l’Energie et du Climat intervient au centre social Ker Yann afin de discuter de l’écologie et du rapport des habitants des quartiers avec cette thématique.

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour et heure) :

Début : 2026-03-23T14:15:00.000+01:00

Fin : 2026-03-23T15:45:00.000+01:00

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0223468570

Centre Social Ker Yann 42 cours J.F. Kennedy 35000 RENNES Villejean – Beauregard Rennes 35043 Ille-et-Vilaine



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