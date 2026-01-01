Café Philo C’est quoi être visionnaire ? Nogent-le-Rotrou

Café Philo C’est quoi être visionnaire ?

24 Rue de la Herse Nogent-le-Rotrou Eure-et-Loir

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-01-14 18:30:00

fin : 2026-01-14

Date(s) :

2026-01-14

Mercredi 14 janvier à 18h30, posez-vous des questions au café philo du Circonflexe au 24 rue de la Herse à Nogent-le-Rotrou.

Thème de ce jour C’est quoi être visionnaire ?

CAFÉ-PHILO

C’est quoi être visionnaire ?

À l’opposé du manager qui s’occupe d’abord de l’organisation et des process, le leader est celui qui donne de l’énergie, qui guide les autres. Une sentinelle en somme, qui voit en avance, qui voit plus loin. Il ne devine pas seulement ce qui va arriver. Il peut aussi adopter l’attitude qui convient…Pour ceux qui n’ont ni manager ni leader, ce café philo vous apportera peut-être des réponses…À défaut, vous pourrez toujours orner votre bureau d’une boule de cristal ! .

24 Rue de la Herse Nogent-le-Rotrou 28400 Eure-et-Loir Centre-Val de Loire +33 2 37 49 70 90

English :

Wednesday January 14 at 6:30pm, ask yourself some questions at the Circonflexe café philo at 24 rue de la Herse in Nogent-le-Rotrou.

Today’s theme: What does it mean to be a visionary?

