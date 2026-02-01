Café philo Rue Ernest Chalamel Dieulefit

Café philo

Rue Ernest Chalamel Médiathèque Dieulefit Dieulefit Drôme

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-02-10 10:00:00

fin : 2026-02-10 11:30:00

Date(s) :

2026-02-10

Animé par Michèle Cilla, sur le thème de la démocratie.

Groupe de 8 à 15 personnes.

.

Rue Ernest Chalamel Médiathèque Dieulefit Dieulefit 26220 Drôme Auvergne-Rhône-Alpes +33 4 75 46 36 96 mediatheque@dieulefit.fr

Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire

English :

Led by Michèle Cilla, on the theme of democracy.

Groups of 8 to 15 people.

L’événement Café philo Dieulefit a été mis à jour le 2026-02-04 par Office de Tourisme Pays de Dieulefit-Bourdeaux