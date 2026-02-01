Café philo Rue Ernest Chalamel Dieulefit
Café philo Rue Ernest Chalamel Dieulefit mardi 10 février 2026.
Café philo
Rue Ernest Chalamel Médiathèque Dieulefit Dieulefit Drôme
Tarif :
Date et horaire :
Début : 2026-02-10 10:00:00
fin : 2026-02-10 11:30:00
Date(s) :
2026-02-10
Animé par Michèle Cilla, sur le thème de la démocratie.
Groupe de 8 à 15 personnes.
Rue Ernest Chalamel Médiathèque Dieulefit Dieulefit 26220 Drôme Auvergne-Rhône-Alpes +33 4 75 46 36 96 mediatheque@dieulefit.fr
English :
Led by Michèle Cilla, on the theme of democracy.
Groups of 8 to 15 people.
L’événement Café philo Dieulefit a été mis à jour le 2026-02-04 par Office de Tourisme Pays de Dieulefit-Bourdeaux