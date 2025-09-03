Café philo du circonflexe | La justice est-elle juste ? Nogent-le-Rotrou

Café philo du circonflexe | La justice est-elle juste ? Nogent-le-Rotrou mercredi 3 septembre 2025.

Café philo du circonflexe | La justice est-elle juste ?

24 Rue de la Herse Nogent-le-Rotrou Eure-et-Loir

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2025-09-03 18:30:00

fin : 2025-09-03

Date(s) :

2025-09-03

Venez philosopher au café philo du circonflexe sur le thème de la justice !

Venez philosopher au café philo du circonflexe sur le thème La justice est-elle juste ?

Le mercredi 03 septembre à 18h30. .

24 Rue de la Herse Nogent-le-Rotrou 28400 Eure-et-Loir Centre-Val de Loire +33 2 37 49 70 90

English :

Come and philosophize at the café philo du circonflexe on the theme of justice!

German :

Philosophieren Sie im Café Philo des Circumflex über das Thema Gerechtigkeit!

Italiano :

Venite a filosofeggiare sulla giustizia al café philo de Le Circonflexe!

Espanol :

¡Venga a filosofar sobre la justicia en el café philo de Le Circonflexe!

L’événement Café philo du circonflexe | La justice est-elle juste ? Nogent-le-Rotrou a été mis à jour le 2025-08-29 par OTs DU PERCHE