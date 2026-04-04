Café philo : Et si on remontait le temps ? ⏳, Le Labo – Cambrai, Cambrai

Café philo : Et si on remontait le temps ? ⏳ Samedi 4 avril, 10h00 Le Labo – Cambrai Nord

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-04-04T10:00:00+02:00 – 2026-04-04T12:00:00+02:00

Fin : 2026-04-04T10:00:00+02:00 – 2026-04-04T12:00:00+02:00

Le temps semble en effet toujours nous échapper. À la fois parce qu’il « passe » toujours, mais aussi parce qu’il est difficile d’en donner une définition. Est-il une donnée objective ? Y a-t-il un moteur du temps ? Est-il subjectif ? Les individus seraient alors la mesure du temps. Existe-t-il donc une réalité derrière le concept de temps ? Ou bien ne peut-on en connaître que les effets ?

De toutes ces questions et bien d’autres, nous débattrons ensemble.

Animé par Avec Alain Cotteau, chargé de cours à l’Université de Lille, à l’Université du temps libre de Cambrai et conférencier

Informations pratiques :

‍ ‍ Public adulte

À 10h00

️ Gratuit

Rendez-vous au Belvédère

Le Labo – Cambrai 2 rue Louis Renard Cambrai Cambrai 59400 Nord Hauts-de-France

Samedi 4 avril 2026 agglodecambrai lelabo