Café philo : Et si on remontait le temps ? ⏳, Le Labo – Cambrai, Cambrai
Café philo : Et si on remontait le temps ? ⏳, Le Labo – Cambrai, Cambrai samedi 4 avril 2026.
Café philo : Et si on remontait le temps ? ⏳ Samedi 4 avril, 10h00 Le Labo – Cambrai Nord
Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :
Début : 2026-04-04T10:00:00+02:00 – 2026-04-04T12:00:00+02:00
Fin : 2026-04-04T10:00:00+02:00 – 2026-04-04T12:00:00+02:00
Le temps semble en effet toujours nous échapper. À la fois parce qu’il « passe » toujours, mais aussi parce qu’il est difficile d’en donner une définition. Est-il une donnée objective ? Y a-t-il un moteur du temps ? Est-il subjectif ? Les individus seraient alors la mesure du temps. Existe-t-il donc une réalité derrière le concept de temps ? Ou bien ne peut-on en connaître que les effets ?
De toutes ces questions et bien d’autres, nous débattrons ensemble.
Animé par Avec Alain Cotteau, chargé de cours à l’Université de Lille, à l’Université du temps libre de Cambrai et conférencier
Informations pratiques :
Public adulte
À 10h00
️ Gratuit
Rendez-vous au Belvédère
Le Labo – Cambrai 2 rue Louis Renard Cambrai Cambrai 59400 Nord Hauts-de-France
Samedi 4 avril 2026 agglodecambrai lelabo
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