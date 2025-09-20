Café Philo « être débordé, est-ce manqué de temps ? Musée Baron Martin Gray
Café Philo « être débordé, est-ce manqué de temps ? Musée Baron Martin Gray samedi 20 septembre 2025.
Café Philo « être débordé, est-ce manqué de temps ?
Musée Baron Martin 6 Rue Pigalle Gray Haute-Saône
Début : 2025-09-20 15:00:00
fin : 2025-09-20
2025-09-20
Venez discuter, échanger, débattre ou tout simplement écouter différents points de vue éclairant cette question, autour d’un café, un thé, un jus de fruit et quelques gourmandises. Entrée libre. .
Musée Baron Martin 6 Rue Pigalle Gray 70100 Haute-Saône Bourgogne-Franche-Comté +33 3 84 65 69 10 musee@ville-gray.fr
