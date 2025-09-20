Café philo « Être débordé, est-ce manquer de temps ? » Musée Baron Martin Gray

Café philo « Être débordé, est-ce manquer de temps ? » Samedi 20 septembre, 15h00 Musée Baron Martin Haute-Saône

Entrée libre

2025-09-20T15:00:00 – 2025-09-20T16:30:00

Fin : 2025-09-20T15:00:00 – 2025-09-20T16:30:00

Venez échanger avec André Bordes et François Breton sur un sujet de société « Être débordé, est-ce manquer de temps ? » autour d’un café ou d’une autre boisson.

Musée Baron Martin 6 Rue Edmond Pigalle, 70100 Gray, France Gray 70100 Haute-Saône Bourgogne-Franche-Comté 0384656910 https://www.musee-baronmartin.fr Ancien château royal ayant appartenu à la reine Jeanne de France, puis à partir du rattachement de la Franche-Comté à la France à Louis XIV et à ses héritiers. L’édifice est traité dans le style des demeures de plaisance des années 1700 et s’inscrit dans un parc à l’anglaise ceint de remparts interrompus par une tour servant d’entrée à la propriété. Le parc, les remparts et la tour, comme le panorama sur la Saône, confèrent une humeur particulière à ce lieu inscrit entre nature et culture.

