Café philo Hôtel Mayrena Eu
Café philo Hôtel Mayrena Eu mardi 6 janvier 2026.
Café philo
Hôtel Mayrena 20 Avenue de la Gare Eu Seine-Maritime
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-01-06 16:00:00
fin : 2026-01-06 18:00:00
Date(s) :
2026-01-06
En quoi la morale peut-elle influencer sur le savoir ? .
Hôtel Mayrena 20 Avenue de la Gare Eu 76260 Seine-Maritime Normandie +33 2 35 50 81 92
English : Café philo
L’événement Café philo Eu a été mis à jour le 2025-12-01 par Office de Tourisme Destination Le Tréport Mers