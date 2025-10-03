CAFÉ PHILO FAMILLES JE VOUS HAIS, FAMILLES JE VOUS AIME! Béziers

CAFÉ PHILO FAMILLES JE VOUS HAIS, FAMILLES JE VOUS AIME! Béziers vendredi 3 octobre 2025.

CAFÉ PHILO FAMILLES JE VOUS HAIS, FAMILLES JE VOUS AIME!

Place du 14 Juillet Béziers Hérault

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2025-10-03

fin : 2025-10-03

Date(s) :

2025-10-03

De Gide à Luc Ferry, les visions de la famille révèlent les bouleversements des 40 dernières années de la tradition à aujourd’hui, avons-nous mesuré l’ampleur du changement ?

Au-delà de la manière dont chacun vit ou a vécu son milieu familial, nos deux formules antagonistes témoignent d’une époque. La première, empruntée à Gide, pourrait aisément faire écho au film « Family Life » de Ken Loach, emblématique de la pensée 68 . La seconde provient d’un titre du philosophe Luc Ferry. Ces formules ne peuvent-elles pas être envisagées comme des marqueurs des bouleversements qu’a connus la famille au cours des quatre dernières décennies ? De la famille traditionnelle à celle d’aujourd’hui, avons-nous réellement pris la mesure de l’ampleur de ces transformations ?

Par Daniel Mercier. .

Place du 14 Juillet Béziers 34500 Hérault Occitanie +33 4 99 41 05 50 mediatheque@beziers-mediterranee.fr

English :

From Gide to Luc Ferry, visions of the family reveal the upheavals of the last 40 years: from tradition to today, have we measured the extent of change?

German :

Von Gide bis Luc Ferry zeigen die Visionen der Familie die Umwälzungen der letzten 40 Jahre: Haben wir von der Tradition bis heute das Ausmaß des Wandels gemessen?

Italiano :

Da Gide a Luc Ferry, le visioni della famiglia rivelano gli sconvolgimenti degli ultimi 40 anni: dalla tradizione a oggi, abbiamo misurato la portata del cambiamento?

Espanol :

De Gide a Luc Ferry, las visiones de la familia revelan las convulsiones de los últimos 40 años: de la tradición a hoy, ¿hemos medido la magnitud del cambio?

L’événement CAFÉ PHILO FAMILLES JE VOUS HAIS, FAMILLES JE VOUS AIME! Béziers a été mis à jour le 2025-08-25 par 34 OT BEZIERS MEDITERRANEE