Café philo Atelier d’art domestique Hauts de Bienne
Café philo Atelier d’art domestique Hauts de Bienne jeudi 23 avril 2026.
Café philo
Atelier d’art domestique 112 Rue de la République Hauts de Bienne Jura
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-04-23 19:30:00
fin : 2026-04-23
Date(s) :
2026-04-23
Moment d’échange convivial et respectueux pour débattre sur une thématique proposée autour d’une boisson.
Thématique de la soirée d’avril la lente construction de l’individu et ses conséquences.
Nombre de places limité, réservation conseillée. .
Atelier d’art domestique 112 Rue de la République Hauts de Bienne 39400 Jura Bourgogne-Franche-Comté atelier.art.domestique@gmail.com
Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire
English :
L’événement Café philo Hauts de Bienne a été mis à jour le 2026-03-18 par OFFICE DE TOURISME HAUT JURA GORGES DE LA BIENNE