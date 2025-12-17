Café philo Atelier d’art domestique Hauts de Bienne

Café philo

Atelier d’art domestique 112 Rue de la République Hauts de Bienne Jura

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-04-23 19:30:00

fin : 2026-04-23

Date(s) :

2026-04-23

Moment d’échange convivial et respectueux pour débattre sur une thématique proposée autour d’une boisson.

Thématique de la soirée d’avril la lente construction de l’individu et ses conséquences.

Nombre de places limité, réservation conseillée. .

Atelier d’art domestique 112 Rue de la République Hauts de Bienne 39400 Jura Bourgogne-Franche-Comté atelier.art.domestique@gmail.com

Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire

English :

L’événement Café philo Hauts de Bienne a été mis à jour le 2026-03-18 par OFFICE DE TOURISME HAUT JURA GORGES DE LA BIENNE