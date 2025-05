Café-philo – La Maison Güth Hoste, 22 mai 2025 18:00, Hoste.

Moselle

Café-philo La Maison Güth 12 rue Saint Jean Hoste Moselle

Tarif : – – EUR

0

Gratuit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : Jeudi Jeudi 2025-05-22 18:00:00

fin : 2025-05-22 20:00:00

Date(s) :

2025-05-22

La question débattue sera Qu’est-ce qu’être populaire ?

Les cafés-philo de La Maison Güth sont des rencontres conviviales, où l’on s’interroge sur une question concernant la vie, la société, le monde, dans une ambiance simple et accueillante nul besoin de connaissance théorique préalable. Ils sont animés par Jean-Yves Trépos, professeur émérite de sociologie. Les places étant limitées, il est indispensable de vous inscrire en ligne.Tout public

0 .

La Maison Güth 12 rue Saint Jean

Hoste 57510 Moselle Grand Est info@lamaisongueth.eu

English :

The question debated will be: What does it mean to be popular?

La Maison Güth?s « cafés-philo » are convivial gatherings where people can discuss a question concerning life, society and the world, in a simple, welcoming atmosphere: no prior theoretical knowledge is required. They are led by Jean-Yves Trépos, Professor Emeritus of Sociology. Places are limited, so please register online.

German :

Die diskutierte Frage wird lauten: Was bedeutet es, beliebt zu sein?

Die Café-philo des Maison Güth sind gesellige Treffen, bei denen in einer einfachen und einladenden Atmosphäre Fragen zum Leben, zur Gesellschaft und zur Welt diskutiert werden. Sie werden von Jean-Yves Trépos, einem emeritierten Professor für Soziologie, geleitet. Da die Plätze begrenzt sind, müssen Sie sich unbedingt online anmelden.

Italiano :

La domanda che verrà dibattuta sarà: Cosa significa essere popolari?

I caffè-filo della Maison Güth sono incontri amichevoli in cui le persone possono discutere di questioni relative alla vita, alla società e al mondo in un’atmosfera semplice e accogliente: non sono richieste conoscenze teoriche preliminari. Sono guidati da Jean-Yves Trépos, professore emerito di sociologia. I posti sono limitati, quindi si prega di registrarsi online.

Espanol :

La cuestión que se debatirá será ¿Qué significa ser popular?

Los cafés-filo de la Maison Güth son encuentros amistosos en los que la gente puede debatir una cuestión sobre la vida, la sociedad y el mundo en un ambiente sencillo y acogedor: no se requieren conocimientos teóricos previos. Están dirigidos por Jean-Yves Trépos, catedrático emérito de Sociología. Las plazas son limitadas, por lo que le rogamos se inscriba en línea.

L’événement Café-philo Hoste a été mis à jour le 2025-05-07 par OFFICE DE TOURISME PAYS DE FREYMING-MERLEBACH