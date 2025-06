Café-Philo La création de valeurs Espace de la Gare Argelès-Gazost 25 juin 2025 18:00

Hautes-Pyrénées

Hautes-Pyrénées

Début : 2025-06-25 18:00:00

fin : 2025-06-25 19:30:00

2025-06-25

Participez à notre auberge philosophique où la discussion tournera autour du thème suivant la création de valeurs.

Ce temps de réflexion et dechange sera suivi pour celles et ceux qui le souhaitent, d’un repas de type auberge espagnole (chacun amène quelque chose à partager). Animée par Christian Loubère.

Participation de 2 euros, inscription au 07 83 47 34 22. Boisson offerte. .

Espace de la Gare ARGELES-GAZOST

Argelès-Gazost 65400 Hautes-Pyrénées Occitanie +33 7 83 47 34 22

English :

Join us for a philosophical discussion on the theme of value creation.

This time of reflection and exchange will be followed, for those who wish, by a Spanish-style meal (everyone brings something to share). Hosted by Christian Loubère.

German :

Nehmen Sie an unserem philosophischen Gasthaus teil, wo sich die Diskussion um das Thema « Wertschöpfung » drehen wird.

Im Anschluss an diese Zeit der Reflexion und des Austauschs gibt es für diejenigen, die es wünschen, ein Essen im Stil der Auberge espagnole (jeder bringt etwas mit, das er mit anderen teilen möchte). Moderiert von Christian Loubère.

Italiano :

Unitevi a noi per una discussione filosofica sul tema della creazione di valore.

Questo momento di riflessione e scambio sarà seguito, per chi lo desidera, da un pasto in stile spagnolo (ognuno porta qualcosa da condividere). Moderato da Christian Loubère.

Espanol :

Únase a nosotros para un debate filosófico sobre el tema de la creación de valor.

Este momento de reflexión e intercambio irá seguido, para quienes lo deseen, de una comida a la española (cada uno trae algo para compartir). Moderado por Christian Loubère.

